Villacher Tourismusverband hat eine neue Geschäftsführerin

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 15:56 / ©Karin Wernig

Mit Helga Kaltenbacher hat der Tourismusverband Villach GmbH seit Jahresbeginn eine neue Geschäftsführung. Sie folgt nun Michael Sternig als Geschäftsführerin nach, der sich in Zukunft auf selbstständiger Basis auf das Projektmanagement und die Weiterentwicklung der Infrastruktur für den Tourismusverband konzentrieren wird. „Bei Frau Kaltenbacher wissen wir den Tourismusverband in allerbesten Händen“, so Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes.

Kärnten als „Jackpot“

Die heute 43-Jährige hat es gleich nach ihrer touristischen Schulausbildung in Innsbruck ins Ausland verschlagen. Nachdem sie unter anderem in Spanien und Griechenland als Reiseleiterin gearbeitet hat, zog es Kaltenbacher zurück nach Tirol, wo sie für den Tourismusverband Region Hall-Wattens tätig war. 2012 zog sie dann nach Kärnten. Der „Jackpot“, wie sie selbst sagt.

Sie lebt in Faak am See

Aktuell lebt sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Faak am See. Mehrere Jahre war sie für den dortigen Tourismusverband aktiv, im Frühjahr 2022 wechselte sie dann zum Tourismusverband Villach, wo sie nun seit 1. Jänner Geschäftsführerin ist.