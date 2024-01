Capitals zu Gast: Wichtige Woche für VSV startet am Dienstag

Nach dem wichtigen und klaren 7:1-Sieg in Graz sind die VSV-„Adler“ der direkten Play-Off-Qualifikation wieder einen Schritt nähergerückt. Diese Woche könnte nun richtungsweisend sein, stehen doch gleich drei Begegnungen am Plan. Schon am morgigen Dienstag, den 9. Jänner, empfangen die Villacher die Vienna Capitals, am Freitag und Samstag folgt dann das Liga-Doppel gegen Laibach auswärts und die Vorarlberg Pioneers zu Hause.

„Gegen Graz war ich schon recht zufrieden“

„Das wird eine wichtige Woche für uns. Gegen Graz war ich schon recht zufrieden, jetzt müssen wir genau da weitermachen und noch mehr Freude und Leidenschaft in unser Spiel bringen“, erklärt VSV-Headcoach Marcel Rodman.

Ausgeglichene Bilanz gegen Capitals

Die Bilanz gegen die Vienna Capitals ist übrigens ausgeglichen. In der laufenden Saison hat jeweils das Heimteam gewonnen. Auch in der ewigen Bilanz sieht es nicht anders aus: Es stehen 26 Villacher Siege und 26 Wiener Siege zu Buche. Am morgigen Dienstag wird also eines der beiden Teams wieder in Führung gehen.