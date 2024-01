KAC lacht von Tabellenspitze – am Dienstag will man sie verteidigen

Seit Ende November hat es für den KAC keine Partie mehr gegeben, in der man nicht gepunktet hätte. Zwölf Spiele dauert nun die Punkteserie der Klagenfurter bereits an, dank des Siegs gegen die Black Wings Linz im letzten Spiel hat man sogar die Tabellenführung erobert. Von den letzten zwölf Spielen konnten neun gewonnen werden, in nur dreien musste man sich nach Verlängerung oder Penalty-Schießen geschlagen geben. Die Klagenfurter sind jenes Team in der Liga, das sowohl die meisten Treffer erzielt als auch die wenigsten bekommen hat.

Viel Brisanz in Partie

Am Dienstag, 9. Jänner, geht es nun auswärts gegen den HC Innsbruck. Die Tiroler sind neben dem KAC das aktuell wohl formstärkste Team der Liga. In den vergangenen zehn Runden hat nur der KAC (26 Punkte) mehr Zählbares mit nach Hause genommen als die Haie (20 Punkte). In den vergangenen sieben Partien haben die Innsbrucker stets gepunktet und sich so auch wieder auf Platz 5 in der Tabelle vorgearbeitet. Die Partie am Dienstag dürfte also durchaus Brisanz bieten.