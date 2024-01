Rotes Kreuz erfüllt Wunsch: Besuch bei Familie ermöglicht

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 16:39 / ©Josefine Fischer

In Mureck lebt Frau P., deren Mobilität durch eine Erkrankung stark eingeschränkt ist. Ein Umstand, der es ihr unmöglich macht, ihre Familie in Kapfenberg zu besuchen. Das neue Zuhause ihrer Liebsten blieb für sie bisher unentdeckt. Das Rote Kreuz in Radkersburg ermöglichte mit dem Projekt „Sehnsuchtsfahrten“ einen lang gehegten Wunsch von Frau P.

Wiedersehen mit Familie in Kapfenberg nach langer Zeit

Früh morgens wurde Frau P. von ihrem Zuhause abgeholt, die Reise erfolgte in liegender Position, um ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Ziel war Kapfenberg, wo die Familie sie voller Sehnsucht erwartete. Der Moment ihrer Wiederbegegnung war von großer Emotion geprägt und bot Frau P. endlich die Gelegenheit, das Zuhause ihrer Urenkelin zu erleben. Nach einer schönen Zeit voller Familiengeschichten brachten die Helfer des Roten Kreuzes Frau P. wohlbehalten zurück nach Mureck. Dort warteten bereits ihr treuer Ehemann und ihr geliebter Hund.