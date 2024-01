„Gossip Girl“-Star Kelly Rutherford genießt Entspannung in Altaussee

Urlaub in Österreich

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 17:13 / ©Montage: Instagram Adi Weiss/Screenshot "google street view"

Es scheint, als hätte die Steiermark eine neue Berühmtheit am Haken! Prominente besuchen das Land zunehmend für Skiausflüge, Wellness-Entspannung oder Familienerlebnisse. Doch was ist das Besondere an Altaussee? Nun, abgesehen von der atemberaubenden Aussicht und den malerischen Orten ist es die „F. X. Mayr-Kur“ im Park Igls Medical Spa Resort, die die Promis anzieht.

Adi Weiss trifft Kelly Rutherford in der Kuranstalt

Doch das ist noch nicht alles! Ein weiterer Promi, Adi Weiss, hat sich ebenfalls in der Kuranstalt eingefunden und sich mit Kelly zu einem Schnappschuss zusammengetan. In seinem Beitrag lobt er sie als seine charmante Kur-Begleitung.