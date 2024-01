2022 ins Leben gerufen: Villacher Frauenpreis wird wieder vergeben

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 17:17 / ©5 Minuten

Der Villacher Frauenpreis wurde 2022 ins Leben gerufen, um ein deutliches Statement in Sachen Frauen- und Gleichstellungspolitik zu setzen. Sigrun Alten, die sich seit Jahrzehnten für Frauenanliegen einsetzt, erste Frauenbeauftragte der Stadt war und frauenpolitische Agenden sichtbar macht, ist die erste Preisträgerin. „Heuer, also 2024, wird diese wichtige Auszeichnung wieder vergeben. Es geht um die öffentliche Wahrnehmung. Oft passiert diese Arbeit nämlich abseits der Öffentlichkeit im Verborgenen. Daher ist es mir so wichtig, diese Frauen zu würdigen“, sagt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

3.000 Euro für Preisträgerin

Der Villacher Frauenpreis ist mit 3.000 Euro dotiert, wird alle zwei Jahre vergeben und vom Gemeinderat nach Vorberatung durch den Ausschuss für Kultur und Diversität verliehen. „Wir wollen auch weiterhin aufzeigen, wer unermüdlich wichtige Arbeit für Frauen und Mädchen in Villach leistet. Das soll Mut machen und eine Wertschätzung sein“, sagt Sandriesser.

So könnt ihr jemanden nominieren

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Personengruppen, NGOs, Unternehmen oder Initiativen. Der Schwerpunkt der Arbeit ist auf Frauen und Mädchen konzentriert, kann aber thematisch verschieden sein: Von Gewaltfreiheit, Prävention, bis zu feministischen Kunst- und Kulturprojekten, Frauenförderung und Bewusstseinsbildung. Nominierungen sollen direkt an die Mail-Adresse [email protected] gehen.