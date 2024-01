Kärntner bei Flugzeugabsturz gestorben: Fluglehrer jetzt vor Gericht

Am Freitag

Ein tragischer Vorfall hat sich am 25. Juni 2023 in Osttirol ereignet, als ein Flugzeug abgestürzt ist. Der Pilot, ein Kärntner, ist dabei gestorben – wir haben berichtet. Nun muss sich der 57-jähriger Fluglehrer für den Absturz vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll bei der Durchführung eines Schulungsfluges den Absturz der Schleppmaschine herbeigeführt haben, „indem er entgegen des Grundsatzes „first fly the aircraft“ anstelle der Steuerung des Segelflugzeuges versucht habe, eine nicht korrekt verriegelte Cockpithaube zu schließen“, erklärt das Landesgericht Innsbruck.

Schleppflugzeug stürzte aus 40 Metern ab

Das habe daraufhin ein wesentliches Übersteigen des Schleppflugzeuges zur Folge gehabt. Dadurch sei dieses aus einer Höhe von knapp 40 Metern abgestürzt – der 43-jährige Pilot aus dem Mölltal verstarb noch an Ort und Stelle. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels wurde fälschlicherweise ein Italiener vor Gericht zitiert. Der Angeklagte ist aber der Fluglehrer aus Tirol. Das wurde bereits korrigiert.

