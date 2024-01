Fußballlegende Franz Beckenbauer verstorben

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 18:05 / ©APA/APA/dpa/Andreas Gebert

Die Familie von Franz Beckenbauer informierte heute die Nachrichtenagentur dpa über den Tod der Fußballlegende im Alter von 78 Jahren. Beckenbauer zählte weltweit zu den herausragendsten Persönlichkeiten im Fußball, wurde sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister und spielte eine bedeutende Rolle bei der Organisation der WM 2006 in Deutschland. Ab 1982 lebte er im österreichischen Oberndorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) und zog 2005 nach Salzburg, blieb jedoch beruflich weiterhin in Deutschland aktiv.

Familie bittet um Ruhe in der Trauerzeit

„Inmitten seiner Familie ist mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer gestern friedlich eingeschlafen“, teilte die Familie mit. „Wir bitten um Verständnis, unsere Trauer in Ruhe zu bewahren und von weiteren Anfragen abzusehen.“

