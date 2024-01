In René Benkos Anwesen: Kärntner Firma baute „blaue Grotte“ nach

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 18:10 / ©Privat

„Es ist die größte Kunstfelsenanlage der Welt“, berichtet ein Arbeiter, der dort tätig war gegenüber 5 Minuten. Er hat den Baufortschritt mit Fotos festgehalten. „Es sind zwei Grotten, die innen zusammenhängen und jener berühmten blauen Grotte von Capri nachempfunden sind.“ Insgesamt hat das Werk, das nun in aller Munde ist und zwei Jahre für den Bau brauchte, mehr als zwei Millionen Euro gekostet. Nicht eingerechnet dazu ein aus tausend Lichtern bestehender Nachthimmel.

„Wir haben ihn so gut wie nie gesehen“

Benko war ein sehr kritischer Bauherr, der schon mal Fliesen, die ihm an der Wand nicht gepasst haben, wieder entfernen und neu verlegen hat lassen. Meistens kam er am Wochenende, wenn die Arbeiter nicht anwesend waren. „Wir haben ihn so gut wie nie gesehen, er scheint uns aus dem Weg gegangen zu sein.“

©Privat ©Privat ©Privat ©Privat ©Privat ©Privat ©Privat

Liegenschaft wurde gepfändet

Die Grotte hat eine Spannweite von 15 Metern, ist etwa 3.000 Quadratmeter groß und die Beleuchtung verbreitet eine Stimmung, die jener in Capri nachempfunden ist. Wie es mit dem Anwesen in Igls mit insgesamt einer Fläche von 6.000 Quadratmetern weitergeht, ist ungewiss. Wie durch Medien bekannt wurde, hat das Finanzamt die Liegenschaft wegen Steuerschulden gepfändet.