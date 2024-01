Grazer Rapperin Beccy-K dropped Kollaborationsalbum

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 18:38 / ©Daniel Fink

Rebecca Wurzer alias Beccy-K, in Graz ansässig und treibende Kraft hinter diesem Mammutprojekt, möchte auf diesem Album aufstrebenden Künstlern eine Plattform bieten. Der Sampler soll talentierten Musikern die Möglichkeit bieten, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren. „Das wird das größte Projekt seiner Art, das es jemals in Österreich gegeben hat.“, so die Rapperin.

„Made in Austria Hip-Hop Sampler“ – Reise durch Österreichs Musikszene

Mit dem Ziel, eine vielfältige Bühne für aufstrebende Künstler zu schaffen, sammelte der „Made in Austria Hip-Hop Sampler“ Songs von Musikern aus dem ganzen Land. Die Einbindung unterschiedlichster Stile macht dieses Album zu einer klanglichen Reise durch die vielschichtige Musikszene Österreichs.

Hommage an den österreichischen Hip-Hop

„Das Interesse war gigantisch. Wir hatten noch nie so viele Anfragen. Das Album wird nicht nur eine Hommage an den österreichischen Hip-Hop, sondern auch ein beeindruckendes Zeugnis der kulturellen Vielfalt des Landes. Die Einbindung unterschiedlicher Stile macht den ‚Made in Austria Hip-Hop Sampler‘ zu einer klanglichen Reise durch die vielschichtige Musikszene Österreichs.“, berichtet G.Capella, der Betreiber der Graz Playlist Plattformen.

Live-Events und Bundesliga-Auftritte geplant

Neben der Albumveröffentlichung sind im Frühjahr und Sommer zahlreiche Live-Veranstaltungen geplant. Besonders auf die Präsentation des Titelsongs des Samplers vor Heimspielen einiger Bundesliga-Vereine freut sich Beccy-K.