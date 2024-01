Oberösterreicher unter den 100 inspirierendsten Menschen weltweit!

/ ©Montage: VTA - we clean water/OOOM / Ines Thomsen

Ulrich Kubingers Engagement und seine bahnbrechenden Verfahren im Wasserreinigungsbereich haben ihn unter die Top 100 der inspirierendsten Menschen der Welt katapultiert. Seine Firma, die VTA-Unternehmensgruppe, hat ein klares Ziel: „Wasser für die Welt“. Mit nanotechnologischen Verfahren reinigt sie täglich Wasser für über 250 Millionen Menschen weltweit und hat das ehrgeizige Ziel, sauberes Trinkwasser für die drei Milliarden Menschen zu ermöglichen, die noch keinen Zugang dazu haben.

Marlen Kubinger tritt in die Fußstapfen ihres Vaters

Ulrich Kubingers Tochter Marlen ist bereits als seine Nachfolgerin aktiv im Unternehmen tätig. In einem exklusiven Interview sprechen Vater und Tochter über ihre Visionen, Werte und die Wichtigkeit von sauberem Wasser für die Menschheit.

Abwasser zu brennbarem Wasserstoff umgewandelt

Die VTA-Gruppe revolutioniert nicht nur die Wasserreinigung, sondern hat auch ein Verfahren entwickelt, um aus Abwasser brennbaren Wasserstoff zu gewinnen. Dieser Schritt ermöglicht nicht nur eine nachhaltige Abfallentsorgung, sondern spart auch erhebliche Energiekosten ein.

Forschungscampus in Rottenbach

Das Unternehmen investiert weiter in die Zukunft der Umwelt: Der Bau des VTA-Forschungscampus in Rottenbach ist bereits in vollem Gange und wird als ein Zentrum für Wasser- und Umwelttechnik Wissenschaftler und Experten zusammenbringen, um nachhaltige Lösungen für die Umwelt zu entwickeln. Die Eröffnung des Forschungscampus ist für den Sommer 2024 geplant.