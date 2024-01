Hund entkommt knapp: 60-Jährige entdeckt Tierfallen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 19:33 / ©Pixabay

Gegen 14 Uhr am Montagnachmittag entdeckte eine besorgte 60-jährige Frau in Söchau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mehrere Tierfallen. Während ihrer Suche nach ihren Katzen stieß sie hinter einem Holzstoß auf ein Abzugeisen und zwei Lebendfallen. Leider geriet dabei ihr Hund mit dem Halsband in eine der Fallen. Glücklicherweise gelang es einem Jäger, den Hund zu befreien, ohne dass er verletzt wurde.

59-Jähriger gesteht Aufstellen von Tierfallen

Polizisten konnten einen 59-jährigen Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld als Verdächtigen identifizieren und ausforschen. Dieser gab zu, die Tierfallen in unmittelbarer Nähe seines Grundstücks am Waldrand neben einer Gemeindestraße aufgestellt zu haben. Seine Absicht sei der Schutz seiner Geflügel- und Hasenzucht vor Raubtieren gewesen. Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Steiermärkische Jagdgesetz und auf Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht angezeigt.