Mit 17-jährigem Offensiv-Juwel: WAC ist in die Vorbereitung gestartet

Cheftrainer Manfred Schmid hat die Spieler des WAC am Montag, 8. Jänner um 15 Uhr, zum Auftakt in die Vorbereitung auf das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga gebeten. Bevor es am 21. Jänner ins Trainingslager nach Spanien geht, stehen noch zwei intensive Trainingswochen im Lavanttal am Programm.

Ein Neuzugang, eine Vertragsauflösung

Mit Michael Morgenstern war auch der erste Winterneuzugang bei den Wölfen mit dabei. Der 17-jährige Offensivspieler ist vom FC Lendorf aus der Kärntner Liga gekommen. Er hat gleich einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet – inklusive Option auf ein weiteres Jahr. „Es freut mich sehr, dass wir Michael trotz des Interesses vom SK Rapid Wien für uns gewinnen konnten“, weiß Schmid um den Glücksgriff bescheid. Der ursprünglich noch bis Sommer laufende Vertrag mit Kevin Bukusu wurde dahingegen einvernehmlich aufgelöst. Alle weiteren Infos zur Vorbereitung des WAC findet ihr hier.