„niceshops“ kündigt Abbau von rund 90 Arbeitsplätzen an

Auch in Graz

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 19:49

Am Montag gab das steirische Unternehmen niceshops bekannt, dass es aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen rund 90 Arbeitsplätze abbauen werde, wie Medien berichten. Diese Entscheidung folgt auf einen deutlichen Umsatzrückgang und einen Anstieg der betrieblichen Kosten. Neben der Auflösung defizitärer Geschäftsbereiche sind bis zu 50 Arbeitsplätze in Saaz und bis zu 40 in Graz betroffen. CFO, Erik Neutzner, erklärte, dass das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr zwar die Verluste im Vergleich zum Vorjahr reduzieren konnte, diese Maßnahme jedoch notwendig sei, um die wirtschaftliche Stabilität von Niceshops zu gewährleisten.

Abbau von 20 Prozent der Mitarbeiter zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit

Die geplanten Kündigungen wurden dem Arbeitsmarktservice (AMS) gemeldet und entsprechen ungefähr 20 Prozent der aktuellen Belegschaft des Unternehmens, das zuletzt mehr als 45 Onlineshop-Portale betrieben hatte. Firmengründer Roland Fink äußerte, dass die Entscheidung zur Kündigung von Mitarbeitern zwar schmerzhaft sei, jedoch notwendig, um das Unternehmen auf finanziell stabile Beine zu stellen. Fink betonte das Ziel, eine positive Bilanz im Geschäftsjahr 2024 zu erreichen und gleichzeitig die bestehende Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Trotz dieser Maßnahmen soll das ökosoziale Engagement des Unternehmens fortgeführt werden, auch wenn dies bedeute, dass langjährige Beziehungen zu Mitarbeitenden beendet werden müssen.