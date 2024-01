Vollspaltenboden-Verbot: „Auch hier entsteht enormes Tierleid“

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 20:02 / ©VGT

Bei der aktuellen Version des Verbots handelt es sich nämlich um ein Verbot für Vollspaltenböden in der Schweinehaltung. Neue Anlagen müssen bereits seit Anfang 2023 ohne Vollspaltenböden auskommen, für bestehende Anlagen wurde ursprünglich eben eine Übergangsfrist bis 2040 festgelegt. Diese hat der Verfassungsgerichtshof nun jedoch gekippt, da die Dauer angesichts der Abwägung zwischen Investitions- und Tierschutz sachlich nicht gerechtfertigt sei, so die Begründung – mehr dazu hier.

„Die Bundesregierung muss reagieren“

In Kärnten fordert man nun jedoch, noch einen Schritt weiterzugehen. „Nachdem der Verfassungsgerichtshof die mit 17 Jahren viel zu lange Übergangsregelung bei den Vollspaltenböden für die Schweinezucht aufgehoben hat, muss die Bundesregierung reagieren. Für die neue gesetzliche Regelung kann es nur heißen: Vollspaltenböden generell und nicht nur für die Schweinezucht zu verbieten“, fordern SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser und SPÖ-Tierschutzsprecher Maximilian Rakuscha.

„Das gilt es rasch zu verhindern“

Damit sprechen die beiden ein großes Problem an: Vollspaltenböden in der Mastrinderhaltung. Das ist nämlich (noch) nicht verboten. „Auch hier entsteht enormes Tierleid, das es rasch zu verhindern gilt“, so Seiser und Rakuscha. Deshalb werden sie im Kärntner Landtag einen Antrag einbringen, „um hier entsprechend Druck zu machen“.