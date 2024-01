Raubüberfall in Floridsdorf: Täter bedroht Mitarbeiterin mit Waffe

Am 7. Januar 2024 um 16.30 Uhr ereignete sich ein schwerwiegender Vorfall an einem Bahnhof in Floridsdorf, Wien-Umgebung. Ein unbekannter Mann betrat eine Lottoannahmestelle und gab scheinbar unauffällig einen Lottoschein ab. In einem plötzlichen Moment, als sich die Mitarbeiterin abwandte, zog der Verdächtige eine vermeintliche Faustfeuerwaffe. Die Situation eskalierte, als der Täter die Mitarbeiterin bedrohte und Geld forderte.

Täter flieht mit Beute, Fahndung bisher erfolglos

Die bedrohte Mitarbeiterin war gezwungen, das geforderte Geld herauszugeben, woraufhin der Täter fluchtartig durch die dortige Passage in Richtung Am Spitz entkam. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen blieb eine sofortige Aufklärung des Verbrechens aus. Glücklicherweise blieb die Mitarbeiterin unverletzt, jedoch zutiefst erschüttert durch den Überfall.

Öffentliche Fahndung gestartet

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Verantwortung für die fortlaufenden Ermittlungen übernommen und appelliert an die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Tatverdächtige wird als etwa 180 bis 190 cm groß beschrieben, mit einem älteren Erscheinungsbild. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelblauen Haube, Jacke und Hose sowie einer FFP2-Maske bekleidet. Hinweise jeglicher Art, auch anonyme, werden dringend an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Rufnummer 01-31310-67800 erbeten.