TU Graz veröffentlicht neues Dossier zur Cybersicherheit

Daten gelten als eine der wertvollsten Ressourcen im 21. Jahrhundert und sind daher ständig im Fokus von Angreifern – sei es auf Smartphones, im Internet der Dinge, in der Cloud oder in modernen Fabriken. Die Forscher der TU Graz arbeiten an Lösungen, um Unternehmen und Nutzer vor solchen Bedrohungen zu schützen. Sie entwickeln intelligente Systemkonfigurationen, Verschlüsselungstechnologien und schließen Sicherheitslücken in Prozessoren.

„Vernetzt! Aber sicher?“: Expertenrat und Forschung für verbesserte Datensicherheit

Das neue Dossier „Vernetzt! Aber sicher?“ enthält Gespräche mit Experten über das Katz-und-Maus-Spiel der Cybersecurity, erklärt neue Forschungsergebnisse und gibt praktische Ratschläge zur Verbesserung der Datensicherheit.