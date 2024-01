24-Jähriger raucht im Zimmer – dann wird er krankenhausreif geschlagen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 20:49 / ©KK

In einem Zimmer einer Asylunterkunft in Klagenfurt ist es heute, am 8. Jänner gegen 17.30 Uhr, zu einem Streit zwischen einem 25-jährigen Syrer und einem 24-jährigen Türken gekommen. Der Streit wurde immer wilder, ehe er dann völlig eskalierte. Der 25-Jährige schlug auf seinen Widersacher mehrfach ein, der dabei Kopfverletzungen erlitt und ins Klinikum gebracht werden musste. Der Syrer wurde vorläufig festgenommen.

Rauchverbot als Auslöser des Streits

Laut derzeitigem Ermittlungsstand war das Rauchverbot im Zimmer, an welches sich der 24-Jährige nicht hielt, ausschlaggebend für den Vorfall. Der 25-jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Verdacht der Körperverletzung angezeigt, erklärt die Polizei.