Sonnige Phasen und vereinzelte Wolkenfelder dominieren den Tag

In Österreich zeigt sich eine deutliche Wetterkluft zwischen Nord und Süd. Während südlich des Alpenhauptkammes sowie in der Südoststeiermark und im Südburgenland dichte Wolken die Sonne verdecken, präsentiert sich der Norden und Osten mit sonnigem Wetter. Inneralpine Täler könnten am Morgen noch von hartnäckigem Nebel betroffen sein. Im Laufe des Nachmittags ziehen auch in Teilen Wiens, Niederösterreichs und Oberösterreichs vereinzelte dichtere Wolken auf. Der Wind variiert zwischen Nordwest und Ost und kann besonders in höher gelegenen Regionen lebhaft sein. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus 12 bis minus 5 Grad und steigen tagsüber auf minus 4 bis plus 1 Grad an, so die Geosphere Austria.