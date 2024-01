Wolken ziehen auf: So wird der Dienstag in der Steiermark

In der Steiermark zeigt sich am Dienstag eine wetterbedingte Vielfalt. Während Gebiete wie das Ausseer Land, das Ennstal und Mariazell den ganzen Tag mit strahlendem Sonnenschein verwöhnt werden, ziehen in anderen Teilen der Region im Verlauf des Tages zunehmend dichtere Wolken auf. Dennoch bleibt das Wetter größtenteils trocken, und Schneefall ist nicht zu erwarten. Im Südosten der Steiermark könnten die Sonnenstunden etwas reduziert sein. Die Temperaturen bewegen sich frühmorgens zwischen -13 und -4 Grad und steigen tagsüber auf -5 bis -2 Grad. Ein schwacher Südostwind begleitet das Wettergeschehen in der Steiermark, so die Meteorologen der Geosphere Austria.