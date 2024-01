Jänner-Gehalt bekommen: Peter Jost wird Geld vorerst nicht zurückzahlen

Veröffentlicht am 8. Januar 2024, 21:50 / ©Montage: stadtkommunikation, KK & 5min.at

Die Causa Jost weitet sich neuerlich aus und sorgt für unruhige Stunden im Klagenfurter Rathaus. Obwohl der ehemalige Magistratsdirektor Peter Jost mit Jahresende abgesetzt wurde, hat er ein Jänner-Gehalt bekommen – wir haben berichtet. In einem Schreiben an Bürgermeister Christian Scheider soll sein Anwalt nun jedoch mitgeteilt haben, dass Jost das ausbezahlte Gehalt vorerst nicht zurücküberweisen wird, heißt es laut Medienberichten.

Was bisher geschah

In den vergangenen Monaten gab es viel Aufregung rund um den ehemaligen Magistratsdirektor. In der Vergangenheit hatten wiederholt üppige Überstundenzahlungen für Aufregung gesorgt. Im Sommer führten diese sogar zu – schnell wieder eingestellten – Ermittlungen gegen den Kärntner Journalisten Franz Miklautz, der über die Zahlungen berichtet hatte. Speziell Jost war in den Fokus geraten, weil er samt Überstundenzahlungen und Zulagen monatsweise sogar mehr verdient hatte als der Kärntner Landeshauptmann.

Am 20. Dezember wurde Jänner-Gehalt ausgezahlt

Josts Anwalt, Michael Dietrich, gehe nach wie vor von einem aufrechten Dienstverhältnis aus, soll es in dem Schreiben an den Bürgermeister heißen. Der ehemalige Magistratsdirektor habe bereits am 20. Dezember, einen Tag bevor er von der Personalabteilung abgemeldet worden ist, das Jänner-Gehalt ausbezahlt bekommen.