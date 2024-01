Durch Baustelle gefegt: Drei Raser sind nun Schein los

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 06:02 / ©BMI/ Pachauer

Am 8. Jänner 2024, abends, führte eine Polizeistreife der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt Lasermessungen im Baustellenbereich der A2 auf Höhe Krumpendorf in Fahrtrichtung Klagenfurt durch. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h.

Über 50 km/h zu schnell unterwegs

Um 20.40 Uhr überschritt ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt diese um 52 km/h. Um 21.31 Uhr überschritt ein 23-jähriger Tiroler diese ebenfalls um 52 km/h. Um 22.34 Uhr überschritt ein 33-jähriger Klagenfurter diese um 56 km/h. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretungen wurden den Männern die Führerscheine vorläufig abgenommen. Sie werden der BH Klagenfurt/Land angezeigt.