Tragisch: Frau fand toten Partner unter Baum

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 06:48 / ©fotolia.com/Picture Factory

Seine Lebensgefährtin, die zuletzt am Vormittag mit ihm telefonierte, machte sich Sorgen, da ihr Freund am Nachmittag nicht mehr erreichbar war. Bei der Nachschau fand sie den 53-Jährigen unter dem Baum liegend vor und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Arzt konnte nur noch Tod feststellen

Der Mann wurde von den FF Munderfing und Achenlohe geborgen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen konnte vom Notarzt des Rettungshubschraubers „Christophorus 6“ nur noch der Tod festgestellt werden. Die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.