Sechs von sieben Sterne für die Caritas

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 08:10 / © Caritas/Konstantinov

Die Caritas Steiermark trägt seit 2013 das Gütesiegel EFQM (European Foundation for Quality Management) für exzellente Unternehmensqualität und unterzieht sich dafür regelmäßig Überprüfungen. Bei der jüngsten Bewertung Ende 2023 hat die Hilfsorganisation dabei einen weiteren Stern hinzu erhalten und trägt nun sechs von sieben möglichen Sternen.

Helfen mit Qualität

Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler bewertet dieses für ein Non-profit-Unternehmen außergewöhnliche Ergebnis auch als gutes Zeichen gegenüber den Partner*innen, dass Effizienz und Qualität gleichermaßen gewährleistet sind. „Als große Hilfsorganisation ist es uns besonders wichtig, dass wir mit großer Qualität Menschen in Not helfen und gleichzeitig auch für unsere Mitarbeiter*innen eine attraktive Arbeitgeberin sind“, erklärt die Direktorin.

Großartige Arbeit von 3.700 „Stars“

„Natürlich sind wir auch unseren Spender*innen und Fördergeber*innen gegenüber zu Effizienz verpflichtet. Dies macht uns zu einer verlässlichen Partnerin. Die sechs Sterne sind das Ergebnis der großartigen Arbeit von den über 3.700 hauptamtlichen und ehrenamtlichen ‚Stars‘. Darüber freue ich mich besonders und danke den Kolleg*innen, die täglich mit hoher Professionalität, mit einer starken Wertehaltung und mit viel Engagement die Caritas zu einer ausgezeichneten sozialen Organisation machen.“

Vier Tage von Fachleuten beobachtet

Die externen Fachleute hoben nach ihrer viertägigen Visite in verschiedenen Einrichtungen und Servicestellen vor allem die hohe Professionalität der Arbeit sowie die starke Werthaltung hervor. Ebenso beeindruckten sie die abteilungsübergreifende Strategieentwicklung und deren Umsetzung, die regionale Struktur, das Kennzahlen-Berichtswesen sowie die kreative Lösungskompetenz der Mitarbeiter*innen. „Caritas kann nicht nur Krise, sie ist ganz besonders stark in der Mitarbeiter*innen und Klient*innen-Orientierung. Alle sind mit Leidenschaft dabei und wollen richtig gut sein“, heißt es in der Bewertung.

„Helfen ist bei uns mehr als ein Job“

„Die Bewertung würdigt die Professionalität unserer Arbeit und bestätigt, dass sowohl Mitarbeiter*innen als auch Freiwillige dabei mit im Boot sind“, hält Anita Lang-Schmidt fest, Leiterin der Servicestelle Mitarbeiter*innen & Qualität: „Denn Helfen ist bei uns mehr als ein Job.“