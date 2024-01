Floorball: Rotjacken holen sich 6:2-Sieg

Mit einem schnellen Tor in der dritten Minute eröffnete der KAC Floorball das Match am 6. Jänner 2024. In weiterer Folge entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel. Schließlich war es Luca Wurmitzer, der in der 17. Minute die Führung für die Rotjacken verdoppelte. Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Nach einer Kombination traf Tobias Grabner zum 3:0. Dann jedoch schossen die Zeller gleich zwei Tore in guten fünf Minuten. Doch die Rotjacken meldeten sich kurz vor der zweiten Drittelpause mit dem 4:2 durch Nico Jellen zurück.

Weitere Treffer folgten

Auch die Schlussphase überstanden die Rotjacken souverän und schossen kurz vor Spielende noch zwei weitere Treffer durch Alexander Apold und Simon Krametter. Jedoch steht am nächsten Wochenende bereits die nächste schwere Aufgabe bevor, wenn in der Heimhalle zwei Spiele gegen FBK Polanska Banda und FBC Borovnica ausgetragen werden.