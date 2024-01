Erster Hockey-Heimsieg endete mit schöner Überraschung

Am 23. Dezember 2023 fand das Benefizspiel zugunsten von Dominik Mucher in der Stadthalle in Althofen statt. Zu Gast waren die EC MET Photovoltaik Hornets aus Spittal an der Drau. Rund 300 Besucher waren bei Spiel dabei und sorgten vor eine ordentliche Stimmung. Auch Spenden wurden fleißig gesammelt. Eine stolze Summe von 5.000 Euro kam zusammen und wurde nun beim ersten Heimspiel des Jahres an die Familie überreicht.

Ein erfolgreiches Spiel

„Wir waren das ganze Spiel über die bessere Mannschaft, dies spiegelt sich auch im Ergebnis wieder“, freut sich Obmann der Althofener Rhinos Karl Weitensfelder. Als Spieler des Abends galt Simon Hammerle. Er schoss gleich drei Tore für die Rhinos. Der Spieler wurde vom Sponsor des Abends, Hirter Bier mit Kurt Berger junior und Martin Wagner gewählt. „Ein großer Dank gilt auch an den Sponsoren der neuen Hoodies für unseren Nachwuchs“, heißt es von den Spielern der Althofener Rhinos.

©Althofen Rhinos/ KK ©Althofen Rhinos/ KK