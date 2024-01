Neue Projekte sollen Mehrwert für Nationalpark und Region schaffen

Neben bestehenden Projekten wie dem jährlichen Forum Anthropozän oder Fortbildungen für Pädagogen, die allesamt 2024 fortgeführt werden sollen, stehen heuer auch neue Vorhaben an. So wird der Verein ProMÖLLTAL in Kooperation mit Cradle-to-Cradle-Pionier Michael Braungart im Oberen Mölltal verstärkt auf Bewusstseinsbildung in Sachen Kunststoff-Kreislaufwirtschaft setzen.

Unterrichtsunterlagen für Kärntner Schulen

„Klima- und Umweltbildung setzt natürlich schon bei den Jüngsten an, denn sie sind unsere erfolgreichsten Klimaschutz-Botschafter“, so Nationalpark-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Daher werde an einer Art „Kärntner Natur-ABC“ als Unterrichtsunterlage für Kärntner Schulen gearbeitet. Damit sollen Kindern spielerisch heimische Tier- und Pflanzenarten nähergebracht und gleichzeitig ihre Lesefähigkeit trainiert werden. Analog zum bestehenden „Seehundspiel“ soll außerdem ein „EKUZ-Bartgeierspiel“ konzipiert werden. Auch ein „EKUZ-MINI-Museum“ ist in Planung.

©Büro LR.in Schaar/Just Landesrätin Sara Schaar (SPÖ)

Umweltzeichen erreichen

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit in Tourismusregionen und Schutzgebieten“ sei weiters das Ziel, 2024 als Tourismusregion Hohe Tauern das Österreichische Umweltzeichen zu erreichen. Im Verein EKUZ sind neben dem Land Kärnten die Gemeinde Mallnitz, der Verein ProMÖLLTAL, der Alpenverein Österreich (ÖAV), GRIPS e.U. und Hohe Tauern – die Nationalpark-Region in Kärnten Tourismus GmbH vertreten. Die EKUZ-Mitglieder leisten Bildungsarbeit im Besucherzentrum Mallnitz, in der sogenannten Villa Liebermann und vieles darüber hinaus.