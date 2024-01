Arbeiter tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt: Ganze Firma nach Unfall unter Schock

Der 39-Jährige aus dem Burgenland sei am Montag, kurz vor Mitternacht, bei einem Arbeitsunfall in einem Autozuliefererbetrieb in Großpetersdorf verunglückt. Er dürfte ersten Informationen zufolge mit der Hand und dem Kopf in eine Maschine geraten sein.

Erste Hilfe bliebt erfolglos

Anwesende Kollegen hätten sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt, der Mann soll jedoch sofort an der Unfallstelle verstorben sein. Im Unternehmen sitze der Schock tief. Das Kriseninterventionsteam ist im Einsatz.