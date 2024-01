Damit Grazer zu Hause bleiben können: Zahlung auf 1.155 Euro erhöht

Eine Ausgleichszahlung der Stadt Graz sorgte dafür, dass Betroffenen, die zu Hause Pflegedienste in Anspruch nehmen, die Höhe der Mindestpension erhalten bleibt. Diese Maßnahme schützt die Betroffenen auch vor Altersarmut.

Übernahme des Grazer Modells steiermarkweit

Auf jahrelangen Druck hin wurde im steiermärkischen Landtag im Zuge eines Allparteien-Antrags eine landesweite Übernahme des Grazer Modells angekündigt und mit 1. Juli 2023 umgesetzt. „Das hervorragend funktionierende Grazer Modell ist nun auch steiermarkweit implementiert. Das bringt eine große Entlastung für Pflegebedürftige und auch für die öffentliche Hand“, freut sich der Grazer Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

©Stadt Graz/Foto Fischer Grazer Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ)

Claudia Klimt-Weithaler, Klubobfrau der KPÖ im steirischen Landtag, setzt sich seit 2018 für die Einführung des Grazer Modells in der Steiermark ein. „Mit der Ausweitung des Grazer Pflegemodells auf die ganze Steiermark wurde nun eine langjährige KPÖ-Forderung umgesetzt, die die Menschen entlastet. So können die Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben – und auch die öffentliche Hand wird geschont, da mobile Pflege wesentlich günstiger als Heimbetreuung ist“, sagte Klimt-Weithaler.

Automatische Verbesserung

„Die Energie- und Lebenshaltungskosten steigen stark. Die Kopplung des Modells an die Pensionsanhebung kommt den Menschen zugute“, so Krotzer. Gerade bei kleinen Pensionen komme es nämlich auf jeden Euro an, um neben Miete, Betriebskosten, Heizung, Strom und täglichem Lebensbedarf auch Pflege und Betreuung leisten zu können.

Zuzahlung schafft Abhilfe

Bis zur Einführung des Grazer Modells waren immer wieder Menschen aus finanziellen Gründen gezwungen, in ein Heim zu gehen, weil sie sich die mobilen Pflegedienste (Hauskrankenpflege, Pflegeassistenz oder Heimhilfe) nicht leisten konnten. Dabei wären sie gesundheitlich durchaus in der Lage, zu Hause zu bleiben.

Doppelte Entlastung: Für Menschen – und für öffentliche Budgets

Wenn Menschen länger zu Hause bleiben können, ist das sowohl gut für sie, als auch für die öffentlichen Finanzen. Ist jemand im Pflegeheim, kostet das die öffentliche Hand deutlich mehr, als an Kosten für mobile Dienste anfallen. Das Modell entlastet also sowohl die Menschen als auch die öffentlichen Budgets.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.01.2024 um 10:04 Uhr aktualisiert