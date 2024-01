Größter Schweißroboter Mitteleuropas geht in der Steiermark in Betrieb

Auf 42 x 23 Metern breitet sich in Liezen aktuell die Zukunft aus: Die brandneue Fertigungshalle der MFL befindet sich bereits in den finalen Ausbauschritten. Bagger und Baumaschinen sind längst abgefahren, lediglich am Feinschliff wird derzeit noch gearbeitet: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MFL bekamen – allen voran – bereits im Dezember einen Vorgeschmack auf die neuen Kapazitäten: „Trotz straffen Zeitplans konnten wir den Bau der Halle innerhalb des vorgegebenen Zeitplans realisieren, sodass wir unsere Weihnachtsfeier heuer – authentisch und stilecht – hier ausrichten durften“, erzählt MFL-Geschäftsführer Herbert Decker.

©Foto Fischer Setzen auf grüne Finanzierungsinstrumente: Steiermärkische-Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl und MFL-Geschäftsführer Herbert Decker (v. l.)

Verarbeitung von bis zu 20 Tonnen Stückgewicht

In diesen Tagen werden die zusätzlich knapp 1.000 Quadratmeter Nutzfläche nun ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt, indem einer der größten Schweißroboter Europas installiert wird: Auf der neuen Anlage – mit einer Gesamtlänge von 46 Metern – werden künftig Werkstücke mit einer Länge von bis zu 28 Metern und einem Gewicht von bis zu 20 Tonnen geschweißt. „Wir schaffen so nicht nur mehr Kapazitäten für großangelegte Automatisierungsprojekte, sondern machen mit unserem neuen Kompetenzzentrum für automatisiertes Schweißen auch einen weiteren strategischen Schritt hin zur europäischen Technologiespitze“, erklärt Geschäftsführer Decker.

Abnahme der Prototypen

Insbesondere die Serienfertigung von Schienenfahrzeugen soll auf dem Schweißroboter stattfinden – so etwa auch der Hightech-Güterwagen des deutschen Bahnlogistikers Helrom. Anfang des Jahres wurde die MFL mit der Fertigung von 40 Stück der innovativen Waggons, mit denen Lkw-Transporte einfach von der Straße auf die Schiene verlagert werden können, beauftragt. „Derzeit erfolgt die technische Abnahme der Prototypen. Für die kommenden Wochen erwarten wir die Erteilung der Option zur weiteren Fertigung“, erklärt Decker. Insgesamt sei die Auftragslage aktuell fordernd, so der Geschäftsführer: „Wir bewerten die momentane Auftragslage zwar positiv, allerdings stets vor dem wirtschaftlich fordernden Hintergrund eines hohen internationalen Kosten- bzw. Wettbewerbsdrucks. Es bleibt ein Balanceakt.“

Ökologische Kriterien für Finanzierung

Die Finanzierung des insgesamt drei Millionen schweren Vorhabens erfolgt auch mit Hilfe der Steiermärkischen Sparkasse: Eine Million Euro wird von der Bank an Kapital bereitgestellt. Die Finanzierungsvereinbarung richtet sich dabei unter anderem nach ökologischen Kriterien: „Derartige ‚Green Financings‘ fokussieren Investments, die etwa nachweislich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen, erneuerbare Energien nutzen oder die ökologische Nachhaltigkeit fördern. Im Rahmen der Kreditvergabe wird daher besonders auf die Einhaltung von Umweltstandards und -zertifizierungen geachtet, um sicherzustellen, dass die finanzierten Vorhaben auch im Einklang mit den Prinzipien des Umweltschutzes stehen“, erklärt Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse. In der MFL trägt man den erforderlichen Standards konkret durch energieeffiziente Heizungs- und Kühlsysteme in der Fertigungshalle bzw. intelligente Steuerungssysteme zur Reduktion des Energieverbrauchs und smarten Beleuchtungskonzepten Rechnung. „Die MFL-Investitionen sind folglich ein Paradebeispiel dafür, wie ökologische Verantwortung und ökonomische Weitsicht Hand in Hand gehen können“, sagt Kröpfl.

Aufschwung für „Green Financing“

Die MFL sei dabei kein Einzelfall – im Gegenteil: „Unsere Analysen zeigen, dass ‚Green Financing‘ einen Aufschwung erlebt. Das liegt zum einen schlicht am gesteigerten Umweltbewusstsein der Unternehmen, zum anderen wird durch ‚Green Financing‘ aber auch das Unternehmensimage gesteigert“, unterstreicht das Steiermärkische-Vorstandsmitglied. Das wirkt sich aus: Während traditionelle Unternehmensfinanzierungen momentan aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen stagnieren, zeigt sich beim ‚Green Financing‘ ein kontinuierlicher Anstieg. In der Steiermärkischen Sparkasse würde diese Finanzierungen im Zusammenhang mit exportorientieren Unternehmen mittlerweile über zehn Prozent ausmachen. In der MFL zeigt man sich kaum überrascht vom Aufschwung des nachhaltigen Finanzierungsinstruments: „Einerseits werden unsere Nachhaltigkeitsambitionen durch diese Art der Finanzierung klar unterstützt, andererseits spiegelt sie die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens wider. Der Trend zu ‚Green Financing‘ ist dabei für uns nicht nur Reaktion durch den Druck des Marktes, sondern vielmehr eine proaktive Entscheidung, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sichern“, führt MFL-Eigentümervertreter Reinhard Haider aus.