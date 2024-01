Droht Kärnten 2024 ein Rekordinsolvenzjahr?

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 10:30 / ©Marco2811-stock.adobe.com

In Kärnten gab es 2023 insgesamt 299 Firmeninsolvenzen, teilt man am Dienstag seitens des AKV EUROPA mit. Davon wurden 140 Verfahren beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet, während 159 Verfahren mangels Masse abgewiesen wurden. Im Vergleich zu 2022 bedeutet dies einen Anstieg rund 19,13 Prozent. Der Anstieg der beim Landesgericht eröffneten Verfahren beträgt 26,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und stellt österreichweit verglichen den zweithöchsten Zuwachs nach Burgenland dar.

Diese Branchen waren betroffen

Die Verbindlichkeiten bei den Gläubigern sind in Kärnten bei den eröffneten Firmeninsolvenzen ebenfalls auf rund 124,1 Millionen Euro gestiegen. 583 Dienstnehmer waren von diesen Insolvenzen betroffen. Bei den insolventen Firmen handelt es sich um über 50 Prozent um nicht protokollierte Einzelfirmen. 31 Prozent sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die meisten Firmenpleiten entfielen in Kärnten auf persönliche Dienstleister – wie etwa Personenbetreuer. Dann folgt das Handelsgewerbe mit 42 Fällen, die Bauwirtschaft mit 41 und die Immobilienbranche mit 37 Fällen. An fünfter Stelle liegt die Gastronomiebranche mit 30 Fällen.

Auch Anstieg bei Privatinsolvenzen

Im Bereich der Privatinsolvenzen gibt es in Kärnten 2023 einen mäßigen Anstieg von rund 17 Prozent. Von den 694 Privatinsolvenzen wurden 679 Verfahren bei den Kärntner Bezirksgerichten eröffnet, 15 Privatinsolvenzverfahren wurden mangels Masse abgewiesen. Der Anstieg bei den Bezirksgerichten eröffneten Verfahren beträgt 15,87 Prozent und bildet den österreichweit zweithöchsten Anstieg. Zwar liege die Anzahl der Privatinsolvenzen noch hinter den Werten des Normaljahres 2019, jedoch werde sich die Überschuldungssituation vieler privater Haushalte angesichts der Teuerungen und des Zinsanstieges zunehmend verschlechtern, prognostiziert man seitens des AKV. Man rechnet mit einem maßgeblichen Anstieg in den nächsten Monaten. Die durchschnittliche Verschuldung Privater in Kärnten habe sich aber auf 94.500 Euro reduziert.

Droht ein Rekordinsolvenzjahr?

„Aufgrund der konjunkturellen Lage insgesamt, der anhaltend hohen Energie- und Materialpreise sowie des Einbruchs an Nachfrage droht das Jahr 2024 für die Bau- und Immobilienwirtschaft ein Rekordinsolvenzjahr zu werden“, teilt man weiters mit. Darüber hinaus werde sich die Lage auch auf andere Branchen, wie Handwerksbetriebe, Holzverarbeiter oder Architekten, ausweiten. Auch die Gastronomiebranche und der Einzelhandel seien weiterhin stark insolvenzgefährdet.