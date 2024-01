Heftiger Stromschlag: Bub (3) muss wiederbelebt werden

Gestern Nachmittag, gegen 17 Uhr, kam es zu einer Reanimation eines 3-jährigen Bubes in einer Wohnung in Kirchberg. Der Bub hantierte an einer im Wohnbereich befindlichen Stehlampe, geriet dabei vermutlich in den Stromkreis und verlor das Bewusstsein. Das Kind wurde noch an Ort und Stelle reanimiert und mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in die Klinik geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.01.2024 um 10:42 Uhr aktualisiert