Gewerkschaft erteilt Streikfreigabe für Handelsarbeiter

„Das unzureichende Arbeitgeberangebot in Höhe von acht Prozent deckt nicht einmal die rollierende Inflation in Höhe von 9,2 Prozent ab. Wir haben daher dem Auftrag der großen Mehrheit der Beschäftigten entsprochen und beim ÖGB die Streikfreigabe eingeholt“, erklärt Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida und vida-KV-Verhandlungsleiterin. Bereits im Dezember wurde bei einer österreichweiten Konferenz, an der die Betriebsräte der größten Handelsbetriebe Österreichs teilgenommen haben, einstimmig beschlossen, die Gewerkschaft mit der Durchführung von Kampfmaßnahmen zu beauftragen.

Streikfreigabe vor dritter Verhandlungsrunde erteilt

„Wir befinden uns bereits mitten in den Streikvorbereitungen“, so Heitzinger weiter. So seien von den Belegschaften und Betriebsräten bei einigen großen Handelsbetrieben bereits Streikbeschlüsse gefasst worden – weitere Beschlüsse folgen. „Wir erwarten uns aber zuvor ein nachgebessertes Angebot der Arbeitgeber und konstruktive Verhandlungen am kommenden Donnerstag“, fügt Heitzinger hinzu und betont, dass die Gewerkschaft trotz Streikbeschlusses verhandlungsbereit bleibe.