Bei Eltern-Kind-Treffen werden Kindernotfälle thematisiert

Am 17. Jänner

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 11:09 / ©Stadtgemeinde Wolfsberg

Das Treffen biete eine ideale Gelegenheit für Informationen rund um Baby und Kleinkind sowie auch zum Austausch mit anderen Eltern. Die Veranstaltung am 17. Jänner hat den Schwerpunkt „Rotes Kreuz Wolfsberg – Kindernotfälle“. Geleitet wird der Vormittag von der Wolfsberger Hebamme Daniela Reinbacher. Um Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 04352/537-304 wird gebeten.