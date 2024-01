„Pfiat di, Oskar“: Rührender Abschied von ehemaligem FCG-Landessekretär

Nach langer und schwerer Krankheit ist Oskar Gattermann am 6. Jänner 2024 verstorben. Von 1994 bis 2015 war er FCG-Landessekretär und ab 2000 auch im GÖD-Landesvorstand tätig. Zuvor war Gattermann im Finanzamt Villach beschäftigt und engagierte sich in der Personalvertretung.

Rührender Abschied

„Durch sein kommunikatives Wesen knüpfte er zahlreiche Freundschaften, auch weit über die Fraktions- und Gewerkschaftsgrenzen hinaus“, verabschiedet sich die Fraktion Christlicher Gewerkschafter. Gattermann sei eine große Stütze gewesen. „Er hat den christlichen Gewerkschaftsgedanken verinnerlicht und gelebt wie kaum ein Anderer. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, so FCG-Landesobmann Reinhold Dohr. Mit Gattermann verliere der ÖAAB und die FCG Kärnten einen ganz besonderen Mitstreiter für soziale Gerechtigkeit im Öffentlichen Dienst.

Verabschiedung am 15. Jänner

Die Verabschiedung erfolgt am Montag, dem 15. Jänner 2024, um 11 Uhr, in der Zeremoniehalle am Waldfriedhof Villach. Gattermann hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Kinder und zwei Enkelkinder. „Unsere Gedanken sind bei der Familie“, so ÖAAB-Landesobmann Christian Pober.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.01.2024 um 12:43 Uhr aktualisiert