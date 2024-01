Villacher ist internationaler Präsident bei „Round Table“

In Südafrika wurde dem 32-jährigen Villacher Marc Germeshausen die Präsidentenkette von seinem Vorgänger Jayant Agrawal aus Nepal überreicht. Damit hat das zweite Mal in der 97-jährigen Geschichte von Round Table ein Österreicher die Position des Präsidenten inne. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und eine große Ehre als Österreicher diese internationale Funktion auszuüben“, so Germeshausen glücklich.

Seit 13 Jahren engagiert sich Germeshausen beim Serviceclub

Mit 13 Jahren aktiver Mitgliedschaft bei Round Table hat sich Germeshausen bereits in verschiedenen Ebenen engagiert: angefangen von seinem Club Round Table 11 Villach bis hin zur Region Süd (Kärnten und Osttirol), Round Table Austria und der Region Zentral- und Osteuropa. Sein diesjähriges Motto lautet „United in Diversity“ – zu Deutsch „In Vielfalt geeint“. Germeshausen betont: „Es ist völlig egal, von welchem ethnischen Hintergrund man kommt, welche Sprache man spricht, aus welcher Profession man kommt. Round Table vereint dies alles.“ Seit seiner Amtsübernahme hat Germeshausen bereits vier Kontinente bereist und zahlreiche Clubs in den USA, Bangladesch, Indien und Europa besucht.

©Round Table/KK | Seit September ist Germeshausen internationaler Präsident bei Round Table. ©Round Table/KK | Gutes tun steht im Vordergrund bei Round Table, wie hier bei einer Schuleröffnung in Nepal.

Gutes Tun steht im Vordergrund

Der Serviceclub „Round Table“ wurde 1927 in Großbritannien gegründet, ist inzwischen in über 60 Ländern aktiv und hat weltweit rund 50 Millionen Euro für lokale und regionale Projekte gesammelt. Der Club besteht aus Männern im Alter von 18 bis 40 Jahren. Unterstützt WERDEN insbesondere Schulen in Nepal und Indien, in denen etwa EINE Million Schüler unterrichtet werden. Die Organisation sorgt dafür, dass Schulen in ländlichen Gebieten mit notwendigen Wasserfilteranlagen ausgestattet sind, um Schüler und Einwohner mit Trinkwasser zu versorgen. Für Marc Germeshausen stehen als internationaler Präsident demnächst ein Papstbesuch sowie Reisen nach Nepal, Malawi, Sambia, Simbabwe und Botswana auf dem Programm.