Dieb stahl Geld aus Laden und bedrohte Kunden: Kennst du diesen Mann?

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 14:15 / ©LPD Steiermark

Gegen 13.30 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person einen Supermarkt. Beim Wechseln der Kassenbedienung riss der Mann der 20-jährigen Kassiererin plötzlich und unter erheblicher Kraftanwendung die Geldlade aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Kunde versuchte den Flüchtenden zu stoppen, wurde von diesem jedoch mit einem Messer bedroht. In der Geldlade befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.