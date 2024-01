Mehr Stellen bei der Polizei: Personaloffensive geht weiter

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 14:25 / ©5 Minuten

Für den ersten Aufnahmetermin im März dieses Jahres hätten sich bundesweit bereits über 3.200 Bewerber gemeldet, „eine Steigerung um mehr als 250 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitpunkt 2023“, erklärt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Für Bundespolizeidirektor Michael Takàcs sind die geplanten 2.500 neuen Polizisten jedenfalls „ein willkommenes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk“, um die immer größer werdenden Aufgaben an die Sicherheitsbehörden bestmöglich erfüllen zu können.

20 Prozent mehr Aufnahmen

Bereits 2023 wurde das gesamte Auswahlverfahren modernisiert und die polizeiliche Grundausbildung weiterentwickelt, um den Polizeiberuf noch moderner, attraktiver und zeitgemäßer zu machen – mit Erfolg: Gegenüber 2022 gab es bei den Aufnahmen für die Grundausbildung ein Plus von rund 20 Prozent. Alleine im September und Dezember 2023 wurden 1.250 Auszubildende aufgenommen, was beinahe einer Verdoppelung im Vergleich zum Herbst 2022 entspricht. Noch deutlicher habe sich die Erhöhung des Einstiegsgehalts, das Gratis-Klimaticket für Polizeischüler, der Kostenersatz für den Führerschein sowie die Anpassung der Tattoo-Regelung bei den Bewerbungszahlen niedergeschlagen.

Chat-Service für potenzielle Bewerber

Takàcs verwies in diesem Zusammenhang auch auf das 24/7-Tage-Angebot der Landespolizeidirektion an potenzielle Bewerber via Chat-Service, das bereits im Vorfeld sämtliche Informationen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung stellt. „Die besten Werbeträger für den Polizeiberuf sind aber unsere Polizistinnen und Polizisten, die mit ihrer hervorragenden Arbeit täglich ihre Berufung zum Beruf machen.“

140 neue Polizisten in Kärnten

Erfreut zeigt sich auch der Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) über die Personaloffensive – für Kärnten bedeutet die Aufstockung der Stellen zusätzliche 140 Polizisten. „Es freut mich für unser Bundesland, dass das Innenministerium dafür sorgt, ausreichend ‚Freunde und Helfer‘ in den Dienst für die Menschen zu stellen.“ Kärnten erreiche mit der Aufstockung an Stellen einen neuen Höchststand an Exekutivbeamten.