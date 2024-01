Plötzlich war Geld weg: Klagenfurter (71) „investierte“ tausende Euro

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 16:25 / ©nelen.ru-stock.adobe.com

Auf die Plattform wurde der 71-Jährige Ende Oktober 2023 durch ein Inserat auf einem Sozialen Medium aufmerksam. Ihm wurde versprochen mit einer Geldinvestition, sehr schnell einen hohen Gewinn zu erzielen.

Geld weg

„Als das Opfer sich sein investiertes Geld samt den erzielten Gewinnen auszahlen lassen wollte, hatte dieser keinen Zugriff mehr auf sein Geld“, schildert die Polizei den Fall. Mit allen Mitteln versuchte der Klagenfurter zu seinem Geld zu kommen. Er kontaktierte die unbekannten Täter sogar – aber nichts, kein Geld. Am Ende zeigte der Mann den Vorfall bei der Polizei an. Tausende Euro Schaden sollen ihm so entstanden sein.