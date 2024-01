Von Klagenfurt nach Paros: In nur drei Stunden am Strand in Griechenland

Im Sommer 2024 geht es wöchentlich vom Klagenfurter Flughafen auf die griechische Insel Paros. In rund drei Stunden könnte man schon auf einen der traumhaften Strände liegen. Aber nicht nur traumhafte Strände gibt es, die Kykladeninsel Paros beeindruckt auch mit zauberhaften Dörfern, dem Schmetterlingstal von Petaloudes, dem Labyrinth von Parikia und dem charmanten Jachthafen von Naoussa. Die beliebte Schwesterninsel Naxos wird mit Flug von Klagenfurt nach Paros und einem kurzen privaten Schiffstransfer angeboten.

Partnerschaft mit Springer Reisen

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Klagenfurt Airport und starten mit attraktiven Familien- und Frühbucherangeboten, die bis Ende Jänner buchbar sind, mit unserer Destination Paros in die neue Flugsaison ab Klagenfurt. Die Schwesterinsel Naxos ist bequem und einfach per 20-minütigem Schiffstransfer erreichbar, auch ideal für Inselkombinationen,“ so Andrea Springer, Griechenland-Expertin und Geschäftsführerin von Springer Reisen. Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, unterstreicht die gute Partnerschaft mit Springer Reisen: „Ich freue mich sehr, dass die Insel Paros auch 2024 – nach einer erfolgreichen Saison im vergangenen Jahr – wieder den ganzen Sommer lang direkt und wöchentlich ab Klagenfurt angeflogen wird. Eine tolle und exklusive Destination für unsere Griechenland-Urlauber!“