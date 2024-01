Joggerin (60) totgebissen: DNA-Abgleich brachte schockierendes Ergebnis

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 16:47 / ©Thomas Kaiser

Die Staatsanwaltschaft Linz hat nach der tödlichen Hundeattacke auf eine Joggerin die Ermittlungen übernommen und auf grob fahrlässige Tötung erweitert. Die Obduktion der 60-Jährigen hat ergeben, dass sie infolge unzähliger Bissen wegen hohen Blutverlusts gestorben ist, bestätigte eine Staatsanwaltschaftssprecherin im Oktober 2023.

Bisse von weiteren Hunden

Nun gibt es weitere Details in dem Fall: Wie Medien berichten, sollen zwei weitere Hündinnen an dem Angriff beteiligt gewesen sein, das ergab ein DNA-Abgleich. Es sollen Spuren von drei Hunden an der Frau gefunden worden sein. Die Ermittlungen sind mit diesem Ergebnis quasi abgeschlossen, eine Verschriftlichung des Obduktionsergebnisses sei noch ausständig.

Das geschah (Stand Oktober)

Die Hundehalterin war Montagvormittag, den 2. Oktober mit dem American Stafford Terrier in Naarn (Bezrik Perg) Gassi, als dieser plötzlich die Joggerin anfiel und tot biss. Die Besitzerin, konnte den angeleinten Rüde nicht von dem Opfer wegzerren. Das Tier wurde eingeschläfert und auch alle anderen Hunde der Halterin sind weggebracht worden. Im Falle einer Verurteilung drohen der 37-jährigen Züchterin bis zu drei Jahre Haft.