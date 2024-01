Minus 21 Grad: Kältefront lässt Österreich einfrieren

Obwohl im Großteil des Landes die Sonne scheint, sollte man beim Verlassen des Hauses den dicksten Wintermantel tragen. Aktuell zieht eine richtige Kältefront durch Österreich. Am Dienstagmorgen war St. Pölten die kälteste Landeshauptstadt. Frostige minus 9,4 Grad wurden hier gemessen, in Eisenstadt waren es – 7,7 Grad. Am wenigsten frieren müssen aktuell wohl die Kärntner: In Klagenfurt wurden am Morgen 1,4 Grad unter dem Gefrierpunkt gemessen.

Eises Kälte in Niederösterreich

Wer glaubt, dass es in St. Pölten bei fast minus zehn Grad kalt ist, sollte sich im Waldviertel dick anziehen. Am Dienstagmorgen war Schwarzau der Kältepol Österreichs mit einem Minus von 21,1 Grad. Außerdem wurden frostige Temperaturen in Weitra mit -16,6 Grad verzeichnet. Laut Experten der Geosphere Austria wird uns die eisige Kälte auch in den kommenden Tagen weiter beschäftigen. Auch am Mittwoch wird uns die Sonne verbreitet durch den Tag begleiten. „Nur im Westen und Süden beginnen sich die übrigen Wolken und Nebelfelder nach der Nacht langsam aufzulösen“, heißt es von den Meteorologen. Am Morgen sollen die Temperaturen nicht höher als auf 4 Grad klettern. Im Mühl- und Waldviertel soll es wieder eisig werden. Bis zu minus 20 Grad können am Thermometer stehen.

Frostiger Start am Morgen

Für den Donnerstag ist eine langsame Besserung in Sicht. Die Sonne scheint im ganzen Land und es wird etwas wärmer. Meteorologen zufolge sollen sich die Temperaturen wieder im leichten Plus-Bereich befinden. Der Morgen startet jedoch wie gewohnt frostig. Freudig stimmt vor allem das Wochenende. Besonders im Osten werden wieder etwas wärmere Temperaturen von bis zu plus 5 Grad erwartet.