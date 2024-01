Mehrere Einbrüche in einer Nacht: Täter auf der Suche nach Bargeld

In der Nacht auf den heutigen Dienstag, den 9. Jänner, kam es im Gemeindegebiet Treffen am Ossiacher See zu insgesamt fünf Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in zwei Firmen, ein Büro und zwei Gaststätten. Auf ihrem Beutezug interessierten die Täter sich anscheinend nur für das Bargeld, von anderen Wertgegenständen ließen sie die Finger. „Es wurde Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen, die Gesamtschadensumme ist derzeit noch nicht bekannt“, so die Polizei.