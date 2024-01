Frostige Temperaturen machen sich am Mittwoch in Kärnten breit

Am Vormittag ist am Mittwoch in Kärnten verbreitet mit Hochnebel zu rechnen. „Tagsüber sorgt aber dann trockenere Luft von Osten her langsam für Auflockerungen und teils sonniges Wetter“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Im Westen könnte es regional bis zum Abend hin trüb bleiben. Es weht ein kühler Ostwind, die Temperaturen liegen bei -2 bis +2 Grad.