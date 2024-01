Unfall auf A10: Spittaler (56) schlief bei Autofahrt kurz ein

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 19:22 / ©5 Minuten

Ein 56-jähriger Mann aus Spittal an der Drau lenkte am Dienstag, dem 9. Jänner, um 13 Uhr sein Auto auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Seeboden auf der ersten Fahrspur. Bei der dort befindlichen Gabelung zur Abzweigung nach Salzburg kollidierte der Mann aufgrund von Sekundenschlaf frontal mit dem Aufpralldämpfer.

Über beide Fahrstreifen geschleudert

Das Auto schleuderte in der Folge über beide Fahrstreifen in die Betonleitwand und kam auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand. Der 56-Jährige wurde von der Rettung mit leichten Verletzungen ins KH Spittal verbracht. Der Streckenabschnitt war für die Dauer der Aufräumarbeiten zwischen 13 Uhr und 14 Uhr einspurig befahrbar.