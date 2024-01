Schmieraktion gegen Kärntner Abwehrkämpferbund wird scharf verurteilt

Veröffentlicht am 9. Januar 2024, 19:58 / ©Kärntner Abwehrkämpferbund

Eine Schmieraktion an der Schaufenstern des Kärntner Abwehrkämpferbundes (KAB) sorgt aktuell für Aufregung. Mit den Worten „Fight Nationalism“ und „Smrt Fascism“ wurden die Schaufenster verunstaltet. „Heimatliebe, Traditionspflege sowie die Menschen und Opferwürde auch gegenüber den durch Titos Schergen ermordeten Menschen, ist kein Faschismus“, äußerte sich der KAB dazu. In einem Posting auf Facebook forderte der Verein eine Stellungnahme seitens der Politik.

Aufs Schärfste verurteilt

Den ersten Schritt zur Stellungnahme machte der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer, der die Schmieraktion scharf verurteilt: „Wir verurteilen solche Schmieraktionen und Provokationen durch radikale Linksextremisten auf das Schärfste. Diese radikalen Kräfte sollen aufhören, das bestehende Miteinander in Kärnten zu stören. Ich hätte mir erwartet, dass sich auch die Landesregierung und Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser zu Wort melden und solche Schmieraktionen klar verurteilen.“

„Ich verurteile jede Art von Vandalismus“

Landeshauptmann Peter Kaiser meldete sich am Dienstagabend mit einer Stellungnahme zu dem Thema zu Wort. Er stellt klar: „Ich verurteile jede Form von Gewalt und Vandalismus, unabhängig von wem verübt. Das gilt auch für die Beschmierung beim KAB.“ Und weiter: „Kärnten ist dank einer auch international beachteten Weiterentwicklung mittlerweile in Vielfalt geeint. Wir leben eine Kultur des Miteinander und des wertschätzenden Umgangs in der man durchaus auch über unterschiedliche Meinungen trefflich und respektvoll miteinander diskutieren kann und soll, ohne sein Gegenüber zu verletzen. Einzelne unbelehrbare Ausreißer werden nichts daran ändern“, betont Kaiser.

„Dümmliche Attacken“

„Sachbeschädigung kann und darf niemals ein Teil der politischen Auseinandersetzung sein“, hält Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer in Bezug auf den Akt von Vandalismus gegen den Kärntner Abwehrkämpferbund fest und verurteilt diese Aktion auf das Schärfste: „So wichtig die klare Meinungsäußerung gegen Faschismus gerade in Zeiten wie diesen auch ist, sie darf niemals durch solch dümmliche Attacken und diese Vorgangsweisen getätigt werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.01.2024 um 21:07 Uhr aktualisiert