Bis zu -12 Grad: So kalt war es heute in Kärnten

Die Kaltluft von Nordosten ist heute so richtig in Kärnten angekommen. Die Prognosen haben die Eiseskälte ab Dienstag bereits angekündigt – 5 Minuten berichtete. Plusgrade zeigten sich heute nur selten am Thermometer. Viel eher sind die Temperaturen stark gefallen. Im Vergleich zum Rest Österreichs ist es in Kärnten sogar noch recht warm – mehr dazu hier.

Am wärmsten in Villach

Der „Wärmepol“ Kärntens war heute Villach. Hier hat es selbst jetzt noch, Stand 20 Uhr, -0,6 Grad. In Klagenfurt ist es mit -1,2 Grad schon etwas kälter. In Völkermarkt, Freistritz ob Bleiburg, Friesach und Millstatt bewegen sich die Temperaturen rund um -2 Grad. Am kältesten ist es am Sonnblick mit -12,4 Grad, gefolgt von der Villacher Alpe mit -11,2 Grad.

Keine Entspannung in Sicht

Für die kommenden Tage ist auch keine Entspannung in Sicht. Am Mittwoch wurden maximal +2 Grad vorausgesagt und ab Donnerstag hat die GeoSphere Austria eine „Kältewarnung“ ausgegeben.