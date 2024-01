Eisig: Der Mittwoch bringt bis zu minus 15 Grad

„Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck scheint zur Wochenmitte die Sonne in den meisten Landesteilen von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Letzte dichtere Wolken über den westlichen und südwestlichen Landesteilen lösen sich im Laufe des Vormittags weitgehend auf. Dünne Schleierwolken, die örtlich am Nachmittag den Himmel zieren stören hingegen nicht. Der Wind aus Ost bis Süd weht vor allem am nördlichen Alpenrand sowie im Donautal zum Teil mäßig bis lebhaft“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In der Früh kann es sogar zwischen minus 15 und minus 2 Grad haben. Besonders Kalt soll es im Wald- und Mülviertel werden. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf minus 4 bis plus 3 Grad.