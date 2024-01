Der Mittwoch bringt Minusgrade im zweistelligen Bereich

Am Mittwoch setzt sich im ganzen Land herrlich sonniges und kaltes Winterwetter durch. „Die örtlichen Restwolken lösen sich am Vormittag auf. Der Wind aus südlichen Richtungen bleibt meist schwach, nur im Mariazellerland wird er im Laufe des Tages stärker“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In der Früh kann es sogar zwischen minus 12 und minus 5 Grad haben. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf minus 4 bis 0 Grad.