Rotjacken holen sich Auswärtssieg gegen HC Innsbruck 

Der EC-KAC konnte sein von Beginn an gegebenes spielerisches Übergewicht erst im zweiten Abschnitt in Zählbares verwandeln, als Herburger ein Haudum-Zuspiel aus kurzer Distanz verwertete. Entgegen dem Spielverlauf gelangen den Gastgebern vor der zweiten Pause zwei Treffer, Peeters sendete nach eigener Scheibeneroberung mit der Rückhand ein und Halbert drückte einen Abpraller vom Torraum aus in die Maschen. Die Rotjacken drehten das Score im Schlussdrittel jedoch in Special Team-Phasen: Schwinger bugsierte den Puck im Powerplay so auf Jakubitzkas Schlittschuh, dass er über die Linie rutschte, und Bischofberger vollendete einen Sololauf in Unterzahl sehenswert zum fünften KAC-Regulation-Sieg in Serie.

Torfolge 0:1 Raphael Herburger (21:36/Johannes Bischofberger, Lukas Haudum) 1:1 Senna Peeters (36:28/Adam Rockwood) 2:1 Nathanael Halbert (39:21/Anders Krogsgaard, Kevin Roy) 2:2 Simeon Schwinger (44:45/Jesper Jensen Aabo, Nick Petersen/PP1) 2:3 Johannes Bischofberger (46:44/Clemens Unterweger, Thomas Vallant/SH1)